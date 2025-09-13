Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Arema FC Vs Dewa United 1-2, Cek Klasemen

Sabtu, 13 September 2025 – 17:40 WIB
Super League: Arema FC Vs Dewa United 1-2, Cek Klasemen - JPNN.COM
Arema FC Vs Dewa United pada pekan ke-5 BRI Super League. Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - MALANG – Dewa United keluar dari zona degradasi BRI Super League setelah menghantam Arema FC, pada laga pekan ke-5 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (13/9) sore WIB.

Banten Warriors -julukan Dewa United, yang bertindak sebagai tim tamu, menang 2-1.

Gol pertama di Kanjuruhan sore tadi terbilang cepat, yakni pada menit ke-12 melalui bomber Dewa United Alex Martin.

Sementara itu, gol kedua tim tamu lahir pada menit ke-77 melalui Taisei Marukawa berkat asis Egy Maulana.

Bintang Arema FC Dalberto Belo mencetak gol hiburan pada menit 90+6. Itu gol ke-7 Dalberto musim ini.

Skor 1-2 bertahan hingga laga kelar.

Arema si Singo Edan keok.

Itu kemenangan kedua Dewa United dari lima laga. Hasil yang membuat Dewa United sementara berada di anak tangga ke-8.

Dewa United meraih kemenangan kedua di BRI Super League musim ini, Arema FC jadi korban.

TAGS   Arema FC Vs Dewa United  Super League  Arema FC  Dewa United  Dalberto  klasemen Super League  BRI Super League 
