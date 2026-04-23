JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Bali United Pukul Persita, PSM Hantam Persik

Kamis, 23 April 2026 – 17:43 WIB
Bintang Bali United Diego Campos. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - SERANG – Bali United memetik kemenangan ketiga dalam lima pertandingan.

Bertandang ke kandang Persita Tangerang pada pekan ke-29 Super League di Banten International Stadium, Serang, Kamis (23/4) sore WIB, Bali United menang satu gol tanpa balas.

Gol semata wayang dalam laga itu lahir dari titik penalti yang dieksekusi oleh Diego Campos pada menit ke-61.

Hasil itu membuat Bali United untuk sementara berada di peringkat ke-7 dengan mengoleksi 42 poin.

Sementara itu, Persita yang di awal-tengah musim sempat berada di Top 4, kini nangkring di urutan ke-9.

Pada waktu yang bersamaan, PSM Makassar memukul tamunya Persik Kediri 3-1. (fs/jpnn)

Klasemen Super League
Lihat klasemen sementara Super League setelah laga Persita vs Bali United dan PSM vs Persik rampung.

Lihat klasemen sementara Super League setelah laga Persita vs Bali United dan PSM vs Persik rampung.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

