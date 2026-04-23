Super League: Bali United Pukul Persita, PSM Hantam Persik
jpnn.com - SERANG – Bali United memetik kemenangan ketiga dalam lima pertandingan.
Bertandang ke kandang Persita Tangerang pada pekan ke-29 Super League di Banten International Stadium, Serang, Kamis (23/4) sore WIB, Bali United menang satu gol tanpa balas.
Gol semata wayang dalam laga itu lahir dari titik penalti yang dieksekusi oleh Diego Campos pada menit ke-61.
Hasil itu membuat Bali United untuk sementara berada di peringkat ke-7 dengan mengoleksi 42 poin.
Sementara itu, Persita yang di awal-tengah musim sempat berada di Top 4, kini nangkring di urutan ke-9.
Pada waktu yang bersamaan, PSM Makassar memukul tamunya Persik Kediri 3-1. (fs/jpnn)
