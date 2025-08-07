Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Bhayangkara Presisi Pede Curi Kemenangan di Kandang Borneo FC

Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:07 WIB
Super League: Bhayangkara Presisi Pede Curi Kemenangan di Kandang Borneo FC - JPNN.COM
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Munster. Foto: Instagram/@bhayangkarafc

jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC percaya diri menatap laga pembuka Super League 2025/26 melawan Borneo FC.

Pelatih Bhayangkara Paul Munster menyebut persiapan anak asuhnya sudah matang menyambut laga perdana kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Kami sangat menantikan laga perdana, setelah menjalani pramusim yang cukup panjang. Kami semangat memainkan pertandingan pertama dengan motivasi tinggi,” ungkap mantan pelatih Persebaya Surabaya itu.

Baca Juga:

Senada dengan Munster, pemain Bhayangkara yakni Awan Setho juga sangat antusias menyambut kembalinya tim ke Super League.

Menjalani satu musim di kompetisi kasta kedua, Bhayangkara punya motivasi tinggi untuk bisa mengulang prestasi dan menjadi juara.

“Kami sangat antusias menghadapi pertandingan melawan Borneo FC. Kami berharap bisa meraih hasil maksimal,” ungkap Awan.

Baca Juga:

Bhayangkara Presisi kembali promosi setelah finis sebagai runner up Liga 2. Tim berjuluk The Guardians itu kalah dari PSIM Yogyakarta dengan skor 1-2 pada partai final 

Kini, manajamen mempersiapkan dengan matang menghadapi Super League termasuk mendatangkan pemain asing.

Bhayangkara Presisi Lampung FC percaya diri menatap laga pembuka Super League 2025/26 melawan Borneo FC, Jumat (8/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bhayangkara presisi  Borneo FC  Super League  Bhayangkara Presisi Lampung FC  Bhayangkara FC 
BERITA BHAYANGKARA PRESISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp