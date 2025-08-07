Super League: Bhayangkara Presisi Pede Curi Kemenangan di Kandang Borneo FC

Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:07 WIB

jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC percaya diri menatap laga pembuka Super League 2025/26 melawan Borneo FC.

Pelatih Bhayangkara Paul Munster menyebut persiapan anak asuhnya sudah matang menyambut laga perdana kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Kami sangat menantikan laga perdana, setelah menjalani pramusim yang cukup panjang. Kami semangat memainkan pertandingan pertama dengan motivasi tinggi,” ungkap mantan pelatih Persebaya Surabaya itu.

Senada dengan Munster, pemain Bhayangkara yakni Awan Setho juga sangat antusias menyambut kembalinya tim ke Super League.

Menjalani satu musim di kompetisi kasta kedua, Bhayangkara punya motivasi tinggi untuk bisa mengulang prestasi dan menjadi juara.

“Kami sangat antusias menghadapi pertandingan melawan Borneo FC. Kami berharap bisa meraih hasil maksimal,” ungkap Awan.

Bhayangkara Presisi kembali promosi setelah finis sebagai runner up Liga 2. Tim berjuluk The Guardians itu kalah dari PSIM Yogyakarta dengan skor 1-2 pada partai final

Kini, manajamen mempersiapkan dengan matang menghadapi Super League termasuk mendatangkan pemain asing.