Super League: Bojan Hodak Sebut Persib Bandung Kini Tak Bisa Bernapas Lega

Minggu, 26 April 2026 – 04:08 WIB

jpnn.com - Persib Bandung gagal memaksimalkan laga kandang saat menjamu Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League.

Alih-alih mengamankan tiga poin, pertandingan Persib vs Arema di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026), berakhir dengan skor kacamata.

Sebagai tuan rumah, Persib tampil lebih dominan dan berkali-kali menekan pertahanan Singo Edan.

Namun, berbagai peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai anak asuhnya sudah menunjukkan usaha besar untuk meraih kemenangan.

Namun, Hodak mengakui Arema FC tampil sangat disiplin dalam menjaga area pertahanan.

"Kami selalu bermain untuk menang di setiap pertandingan."

"Namun, kami tahu Arema bermain bertahan dan betul-betul menjalankan instruksi pelatihnya dengan baik," ucapnya.