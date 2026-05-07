JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Borneo FC Kirim Sinyal Keras, Persib Terancam

Kamis, 07 Mei 2026 – 02:40 WIB
Skuad Borneo FC. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Borneo FC terus membayang-bayangi Persib Bandung dalam persaingan juara BRI Super League 2025/26.

Kemenangan 2-0 atas Persita Tangerang pada pekan ke-31 di Stadion Segiri, Selasa (5/5/2026) malam, menjadi modal penting bagi langkah Pesut Etam menuju akhir musim.

Penyerang Borneo FC Koldo Obieta berperan besar dalam kemenangan tersebut.

Meski tidak mencatatkan nama di papan skor, bomber asal Spanyol itu melepaskan dua umpan matang yang berhasil dikonversi menjadi gol.

Berkat kontribusinya itu, Obieta dinobatkan sebagai Man of The Match.

Selepas pertandingan, Obieta menegaskan Borneo FC memasuki fase krusial yang menuntut fokus penuh di setiap laga.

Dia menyebut tiga pertandingan tersisa layaknya partai final yang tidak boleh kehilangan poin.

"Kemenangan ini sangat penting karena kami memasuki fase akhir musim. Setiap laga memiliki arti seperti final karena kami ingin juara," tegasnya.

