Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: DDS Diprediksi Turun, Malut United Incar Kemenangan atas Bali United

Kamis, 14 Agustus 2025 – 21:52 WIB
Super League: DDS Diprediksi Turun, Malut United Incar Kemenangan atas Bali United - JPNN.COM
Skuad Malut United saat berlatih di Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (14/8) menjelang laga melawan Bali United pada ajang Super League 2025/26. Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - Malut United menincar kemenangan kedua saat menghadapi Bali United di pekan kedua BRI Super League.

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengungkapkan anak asuhnya memiliki motivasi khusus mengingat ini menjadi pertandingan kandang perdana mereka di musim 2025/26.

Pertandingan Kandang Pertama Malut United

"Kami akan tampil perdana di kandang musim ini. Sampai hari ini, saya pastikan kami sudah siap menghadapi Bali United. Semoga kami dapat memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Maluku Utara dan Maluku," ungkap Hendri.

Baca Juga:

Senada dengan Hendri, pemain Malut United Tri Setiawan bakal berjuang untuk meraih kemenangan perdana di hadapan publik Kie Raha.

Motivasi Berlipat Malut United

Semifinalis Liga 2 musim 2023/24 itu dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-1 atas Dewa United Banten pada laga pembuka.

Hasil itu membawa Safrudin Tahar dan kolega menempati posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025/26.

Baca Juga:

"Kami sudah siap menghadapi laga kandang pertama musim ini. Semoga mendapatkan tiga poin. Saya akan berjuang 100 persen, memberikan yang terbaik untuk tim," ujar mantan penggawa PSIS Semarang itu.

Malut United diprediksi menurunkan David da Silva sejak menit awal setelah pulih dari cedera. Eks striker Persib Bandung itu akan menempati posisi di lini depan didampingi Ciro Alves dan Yakob Sayuri.

Malut United incar kemenangan kedua saat menghadapi Bali United di pekan kedua Super League 2025/26, Jumat (15/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United  Bali United  Super League  Malut United vs Bali United  BRI Super League 
BERITA MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp