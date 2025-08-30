Close Banner Apps JPNN.com
Super League Ditunda, Bobotoh Batal Saksikan Debut Thom Haye

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 23:58 WIB
Super League Ditunda, Bobotoh Batal Saksikan Debut Thom Haye - JPNN.COM
Thom Haye saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - Ditundanya beberapa pertandingan Super League 2025/2026 membuat kans Thom Haye debut membela Persib Bandung pada 31 Agustus gagal terlaksana. Dia harus menunggu, sampai ada keputusan lebih lanjut.

Memang, surat edaran dari operator kompetisi menjelaskan bahwa kondisi yang tidak kondusif saat ini dibarengi dengan demo-demo rusuh di daerah, terlalu riskan jika memaksakan laga digelar.

Total ada tiga laga yang sedianya dilaksanakan pada hari terakhir pekan ke-empat Super League 2025/2026 ditunda. Pertandingan itu ialah Persib lawan Borneo FC, kemudian PSM Makassar vs Persebaya serta Persita Tangerang vs Semen Padang FC.

Baca Juga:

Padahal, sebelumnya Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut peluang Thom Haye untuk dimainkan lawan Borneo FC cukup terbuka. Dengan kondisi ini, maka bisa dipastikan gelandang naturalisasi Timnas Indonesia tersebut harus bersabar.

Sampai saat ini, belum diketahui kapan kompetisi Super League akan dilanjutkan Kembali. Namun, melihat intensitas demontrasi di ibu kota dan daerah-daerah yang masih terjaga dan kemungkinan besar makin meluas, bisa dipastikan kompetisi sepak bola Indonesia bisa istirahat lebih lama lagi. (dkk/jpnn)

Laga Super League pad ahari terakhir pekan keempat dipastikan ditunda, fan Persib Bandung gagal saksikan debut Thom Haye pekan ini

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Muhammad Amjad

