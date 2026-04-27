Super League: Hadapi Persija, Milo Larang Persis Melakukan Ini

jpnn.com - Pelatih Persis Solo Milomir Seslija melontarkan pesan tak biasa menjelang duel panas kontra Persija Jakarta pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26, Senin (27/4/2026) malam.

Pria yang karib disapa Milo itu meminta anak asuhnya bermain lepas, menikmati laga tanpa beban di panggung besar.

Milo tak ingin atmosfer megah Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi tekanan. Dia menegaskan rasa minder hanya akan menjadi bumerang saat menghadapi tim sekelas Macan Kemayoran.

“Lupakan hasil, nikmati permainannya," katanya.

Baginya, fokus utama Laskar Sambernyawa ialah menjalankan taktik dengan disiplin, bukan dihantui target angka di papan skor.

Dia lantas menyinggung pelajaran pahit saat melawan Arema, ketika timnya terlalu terobsesi hasil hingga performa justru ambyar.

Menurutnya, menghadapi tim sekelas Persija justru kesempatan emas. Deretan pemain berkualitas lawan dan atmosfer stadion yang bergemuruh dinilai bisa menjadi ujian mental sekaligus titik lonjakan kepercayaan diri.

"Secara alamiah, ketika pemain bisa memenangkan pertandingan, mereka bisa merasa nyaman dan percaya diri. Bagi saya, yang harus kami lakukan ialah terus berkembang lebih baik dari satu laga ke laga yang lain," kata dia.