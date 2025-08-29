Super League Hari Ini Dewa United Vs Persija, Alex Martins Membara

Jumat, 29 Agustus 2025 – 14:15 WIB

jpnn.com - SERANG - Dewa United Banten FC menatap laga pekan ke-4 BRI Super League dengan motivasi tinggi.

Itu lantaran Dewa United telah merasakan kemenangan (di pekan sebelumnya) dan pekan ini menghadapi tim solid sekelas Persija Jakarta.

Laga Dewa United vs Persija Jakarta akan digelar di Banten International Stadium, Serang, Jumat (29/8) malam WIB. Tanpa kehadiran penonton di stadion.

Meski tanpa dukungan langsung fan dari tribun, semangat para pemain Dewa United tetap membara.

Mewakili seluruh pemain, penyerang dari Brasil Alex Martins mengatakan Dewa United akan bermain habi-habisan.

"Ini pertandingan yang besar, ketika dua tim kuat bertemu. Saya yakin baik Dewa United maupun Persija akan tampil kompetitif di pertandingan, dan tentu saja, ini akan menjadi laga yang sulit,” ujarnya.