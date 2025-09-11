Super League Hari Ini Semen Padang Vs PSBS Biak, Ada Peringatan

Kamis, 11 September 2025 – 08:14 WIB

jpnn.com - PADANG – Pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida bertekad membawa timnya meraih kemenangan saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 di Stadion GOR H. Agus Salim (GHAS), Padang, Kamis (11/9). Kick off pukul 15.30 WIB.

Menurut Almeida, Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC, harus bisa memastikan kemenangan saat bermain di kandang.

“Satu lagi pertandingan home, tentu saja kami target tiga poin," katanya.

"Itu yang kami bidik untuk laga besok melawan PSBS Biak, menang. Namun, iitu tidak bakal mudah karena semua tim di kompetisi ini bagus dan kompetitif,” imbuh Almeida.

Semen Padang baru memainkan tiga laga. Pertandingan mereka pada pekan ke-4 di markas Persita Tangerang statusnya: ditunda.

"Kami kembali fokus penuh dan pemain berlatih dengan sangat bagus selama sepekan ini. Kami akan memberikan yang terbaik,” tuturnya.