Super League: Jan Olde Riekerink Tegaskan Target Dewa United di Akhir Musim, Apa Itu?

Minggu, 12 April 2026 – 18:13 WIB

jpnn.com - Dewa United Banten FC memasang ambisi untuk bisa menutup musim BRI Super League 2025/26 dengan hasil lebih baik.

Tim berjuluk Anak Dewa itu menargetkan finis di zona enam besar klasemen.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai timnya masih memiliki peluang untuk memperbaiki peringkat di sisa kompetisi.

Dia meminta para pemain tetap menjaga konsistensi dan tidak kehilangan fokus di setiap pertandingan.

"Kami ingin menutup musim ini dengan posisi yang lebih baik dari saat ini."

"Target kami minimal berada di enam besar, bahkan kalau bisa lebih tinggi lagi akan kami keja," jelasnya.

Performa Dewa United musim ini memang tidak sekuat musim sebelumnya ketika mereka sempat bersaing di jalur juara.

Pada Liga 1 musim 2024/25, tim asal Banten itu finis sebagai runner up dengan raihan 61 poin, terpaut delapan angka dari Persib Bandung.