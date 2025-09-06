Super League: Kiper Persib Adam Przybek tak Kunjung Debut, Bojan Hodak Pasang Badan

jpnn.com - Penjaga gawang Persib Bandung asal Wales Adam Przybek tak kunjung menjalani debut di BRI Super League 2025/26.

Kiper berusia 25 tahun itu mengalami cedera engkel saat sesi latihan sehingga harus menepi. Posisi di bawah mistar sementara diisi Teja Paku Alam.

Kondisi Terkini Adam Przybek

Pelatih kiper Persib Mario Jozic mengungkapkan kondisi terkini Adam dan penjaga gawang Persib lainnya.

"Semuanya oke, satu-satunya masalah adalah Adam karena cederanya. Dia mengalami cedera karena melakukan tendangan, bukan karena ada benturan dengan pemain lain."

"Saya sangat puas dengan pemain terutama dengan Fitrah, Teja dan Raka. Sekarang kami hanya perlu menunggu Adam, kapan dia bisa kembali setelah cedera," kata Jozic di Bandung, Sabtu (6/9/2025).

Bojan Hodak Pasang Badan

Sementara itu, Pelatih Persib Bojan Hodak menilai cedera Adam bukan sebuah kehilangan besar. Menurutnya, situasi ini wajar terjadi dalam sebuah kompetisi. Karena itu, pelatih dituntut cermat saat ada pemain andalannya yang harus absen.

"Saya tidak bisa mengatakan ini adalah kehilangan karena merupakan situasi yang tidak bisa dihindari. Cederanya memang tidak beruntung dan kami tidak bisa mengubahnya," jelas Hodak.

Puas dengan Penampilan Kiper Persib

Bagi Hodak, Teja Paku Alam melakukan tugasnya di bawah mistar dengan baik.