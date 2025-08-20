Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Kualitas Liga Indonesia di Mata Bek Timnas Irak

Rabu, 20 Agustus 2025 – 15:41 WIB
Super League: Kualitas Liga Indonesia di Mata Bek Timnas Irak - JPNN.COM
Bek Timnas Irak yang membela Persib Bandung Frans Putros. Foto: Persib.

jpnn.com - Bek Timnas Irak Frans Putros yang kini memperkuat Persib Bandung memberikan pandangannya soal kualitas Liga Indonesia.

Putros sejauh ini telah memainkan dua pertandingan BRI Super League 2025/26, masing-masing melawan Semen Padang dan Persijap Jepara.

Dalam dua laga tersebut, pemilik 19 caps di Timnas Irak selalu dipercaya turun penuh selama 90 menit.

Baca Juga:

Liga Indonesia di Mata Frans Putros

Menurut Putros, kompetisi sepak bola Indonesia cukup baik. Hal itu terlihat dari ketatnya persaingan, bahkan Persib sebagai juara dua musim beruntun bisa kalah melawan tim promosi seperti Persijap Jepara.

Meski demikian, bek berusia 30 tahun itu mengaku belum bisa membandingkan Liga Indonesia dengan kompetisi lain yang pernah dia ikuti, baik di Thailand bersama Port FC maupun di Irak dan Denmark.

"Bagus sejauh ini, saya rasa level pertandingannya oke, ada banyak pemain bagus. Namun, masih terlalu dini untuk membandingkannya karena ini baru awal," kata Putros. 

Baca Juga:

Puji Pemain Lokal Indonesia

Dia juga menilai banyak pemain lokal Indonesia yang punya kualitas untuk bersaing.

"Ada beberapa pemain Indonesia yang bagus, tidak hanya pemain asing," tambahnya.

TAGS   Super League  Timnas Irak  Liga Indonesia  Frans Putros  Persib Bandung 
