JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Laskar Mataram Pincang ke Bandar Lampung

Rabu, 15 April 2026 – 09:58 WIB
Super League: Laskar Mataram Pincang ke Bandar Lampung - JPNN.COM
Skuad PSIM Yogyakarta berlatih. Foto: source for JPNN

jpnn.com - YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tak bisa membawa kekuatan ideal saat bertandang ke kandang Bhayangkara FC pada laga pembuka pekan ke-28 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4).

Namun, Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel memastikan seluruh anggota tim yang tersisa siap bekerja keras.

"Kondisi tim bagus meskipun kami memiliki beberapa pemain yang cedera dan mendapat sanksi larangan bermain. Jadi persiapannya sedikit lebih rumit, tetapi para pemain yang ada di lapangan bekerja keras dan menunjukkan semangat yang baik,” kata Van Gastel.

Baca Juga:

Duo andalan lini belakang Laskar Mataram -julukan PSIM, yakni Franco Ramos Mingo dan Yusaku Yamadera, harus absen akibat akumulasi kartu kuning.

Persoalan cedera juga menjadi tantangan tersendiri bagi Coach Van Gastel dalam meramu komposisi tim terbaik.

Selain Anton Fase yang masih dalam masa pemulihan cedera, beberapa nama juga dipastikan akan absen dalam pertandingan tersebut.

Baca Juga:

“Rahmatsho dan Abiyoso cedera. Rahmatsho tidak akan bermain, tetapi saya belum tahu untuk Abiyoso (bermain atau tidak). Saya harus berbicara dengan dokter,” ujar Van Gastel.

Dia lalu mengaku menganggap pertandingan melawan Bhayangkara FC sama dengan laga lain.

Lihat jadwal lengkap pertandingan pekan ke-28 Super League di sini. Cek juga klasemen sementara.

TAGS   Super League  PSIM Yogyakarta  Bhayangkara FC  Bhayangkara FC vs PSIM  klasemen Super League 
