Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League Musim Depan Dimulai 4 September, Ada League Cup

Jumat, 22 Mei 2026 – 09:29 WIB
Super League Musim Depan Dimulai 4 September, Ada League Cup - JPNN.COM
Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Super League 2026/27 dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026.

Sementara itu, Championship akan memulai kompetisi pada 18 September 2026.

Adapun jadwal pelaksanaan Liga Nusantara, Elite Pro Academy (EPA) Super League, dan EPA Championship akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.

Baca Juga:

Penyusunan kalender kompetisi dilakukan mempertimbangkan banyak hal, termasuk agenda Tim Nasional Indonesia yang mengacu pada kalender resmi FIFA, AFC, dan AFF.

Selain kompetisi reguler, PSSI dan I.League juga telah mematangkan rencana penyelenggaraan League Cup yang akan diperkenalkan mulai musim 2026/27 dan berlangsung secara paralel dengan kompetisi liga.

Kehadiran kompetisi baru ini diharapkan dapat menambah jam bermain pemain, memperluas ruang kompetitif bagi klub, serta memperkuat ekosistem sepak bola nasional secara menyeluruh.

Baca Juga:

Informasi lebih lanjut mengenai format kompetisi, jadwal pertandingan, regulasi, serta mekanisme pelaksanaan League Cup akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menegaskan bahwa pengumuman kalender kompetisi sejak dini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi musim baru.

PSSI dan I.League juga telah mematangkan League Cup yang akan diperkenalkan mulai musim 2026/27.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League  League Cup  Championship  Liga Nusantara 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp