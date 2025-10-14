Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Super League, Persebaya Siap Tampil Habis-Habisan Melawan Persija

Selasa, 14 Oktober 2025 – 23:30 WIB
Super League, Persebaya Siap Tampil Habis-Habisan Melawan Persija - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez. Foto: Liga Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyatakan sudah menganalisis kekuatan Persija Jakarta menjelang bertemunya kedua tim. 

"Kami tahu dan sudah menganalisis skuad Persija. Mereka tim yang kuat, tetapi tentu saja kami akan berjuang di sini untuk meraih tiga poin," ujar Eduardo dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (14/10).

Baca Juga:

Menurut Eduardo, Persebaya Surabaya harus mewaspadai kekuatan Persija Jakarta meski Macan Kemayoran tengah dalam tren negatif.

Menjelang pertandingan ini, Persija Jakarta tengah dalam tren negatif setelah melewati tiga laga tanpa kemenangan, yakni imbang menghadapi Bali United dan takluk dari PSM Makassar serta Borneo FC.

Meski Persebaya akan menghadapi tim yang tengah terjebak di dalam tren negatif, Eduardo meyakini pertandingan menghadapi Persija Jakarta akan tetap berjalan sulit.

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan Persebaya Surabaya siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin karena akan bertanding di hadapan suporter sendiri.

"Saya yakin kami akan memainkan pertandingan yang sangat kuat di sini, tetapi tentu saja, kami menghormati semua lawan. Namun, kami juga tim yang kuat. Jadi, saya berharap semua orang bisa menikmati pertandingan yang sangat bagus pada Sabtu mendatang," kata Eduardo.

Persebaya vs Persija, Eduardo Perez menegaskan Persebaya siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League  Persebaya vs Persija  Eduardo Perez  Persija Jakarta  Persebaya Surabaya 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp