Super League: Persebaya Vs Arema FC di GBT Mengukir Rekor

Selasa, 25 November 2025 – 08:43 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Laga klasik Persebaya vs Arema FC pada pekan ke-13 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (22/11) menorehkan rekor.

Derbi Jatim itu mencetak rekor jumlah penonton terbanyak di pekan ke-13, yakni 29.476 orang.

Pertarungan sengit itu berakhir dengan skor 1-1.

Wasit Rio Permana Putra sampai mengeluarkan 12 kartu kuning. Tiga kartu untuk Persebaya dan sembilan untuk Arema FC. Plus satu kartu kuning kedua alias kartu merah untuk Arema FC.

Jumlah penonton kedua terbanyak di pekan ke-13 lahir di Bandung, saat Persib menjamu tim bertabur bintang Dewa United Banten FC.

Laga di GBLA tersebut disaksikan 24.745.