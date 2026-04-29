Super League: Persib Bandung dan Bhayangkara FC Kejar Target Berbeda

Rabu, 29 April 2026 – 22:47 WIB

jpnn.com - Persaingan papan atas BRI Super League 2025/26 kembali memanas menjelang laga pekan ke-30 yang mempertemukan Bhayangkara FC dan Persib Bandung.

Menurut jadwal, duel Bhayangkara FC vs Persib akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Persib dan Bhayangkara FC membawa misi penting yang sama-sama berkaitan dengan posisi mereka di klasemen.

Bhayangkara FC datang dengan ambisi besar untuk menembus jajaran empat besar.

Saat ini, tim asal Lampung itu menempati peringkat keenam klasemen Super League dengan 47 poin.

Kemenangan atas Persib akan membuka jalan mereka naik ke posisi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Persib Bandung juga membawa ambisi yang tidak kalah penting.

Tambahan tiga angka akan mengembalikan mereka ke singgasana klasemen yang saat ini sementara ditempati Borneo FC.