Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Super League: Persib Bandung Mewaspadai Laju Positif Bali United FC

Sabtu, 01 November 2025 – 00:30 WIB
Super League: Persib Bandung Mewaspadai Laju Positif Bali United FC - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Bali United pada  pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2025/26.

Duel bergengsi ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Sabtu (1/11/2025) malam. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan timnya mewaspadai Bali United yang sedang dalam laju positif.

Baca Juga:

Timnya juga berambisi meraih kemenangan untuk memperpang tren positif. 

"Mengenai pertandingan, kedua tim sedang berada dalam laju yang bagus. Jadi, ini akan menjadi pertandigan yang menarik," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (31/10). 

Juru taktik asal Kroasia itu mengaku timnya tak mau pulang dengan tangan kosong.

Baca Juga:

Target poin maksimal harus bisa diraih Marc Klok cs apabila mau naik peringkat klasemen. 

Dia pun menyadari Bali United merupakan tim yang kompetitif dan sulit dikalahakan, apalagi saat bermain di kandang.

Super League, Persib Bandung mewaspadai laju positif Bali United FC.  Bojan Hodak optimistis Persib meraih kemenangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Super League  Bali United  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp