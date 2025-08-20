Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Persija Jakarta Bersinar, Rahasia Macan Kemayoran Terungkap

Rabu, 20 Agustus 2025 – 04:48 WIB
Super League: Persija Jakarta Bersinar, Rahasia Macan Kemayoran Terungkap - JPNN.COM
Persija Jakarta tampil impresif di pekan awal BRI Super League. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta memulai musim BRI Super League 2025/26 dengan catatan sempurna. Macan Kemayoran menyapu bersih dua kemenangan dan tanpa kebobolan.

Lini serang Persija juga sangat produktif dengan torehan tujuh gol. Tim ibu kota menekuk Persita Tangerang 4-0 pada laga pembuka, lalu melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Persis Solo 3-0

Catatan ini membuat Persija untuk sementara duduk di puncak klasemen Super League dengan koleksi enam poin.

Baca Juga:

Kondusivitas Tim Menjadi Kunci

Bek Persija Jordi Amat menyebut keberhasilan di awal musim ini merupakan buah dari kerja sama yang solid, baik di dalam dan luar lapangan.

"Koneksi antarpemain berjalan sangat baik, juga dengan para staf. Ini seperti keluarga besar,” kata Jordi.

"Jadi, ini permulaan yang sempurna untuk kami. Kami telah bekerja keras selama lima minggu. Melihat hasil ini, enam poin, tanpa kemasukan gol, sungguh sangat bagus," lanjutnya.

Baca Juga:

Pesan dari Jordi Amat

Namun, mantan pemain Espanyol itu mengingatkan rekan-rekannya agar tak larut dalam euforia.

Jordi menekankan pentingnya menjaga fokus. Dia meminta rekan-rekannya untuk tetap rendah hati dan bekerja keras di setiap pertandingan.

Persija Jakarta memulai musim BRI Super League 2025/26 dengan catatan sempurna. Rahasia Macan Kemayoran terungkap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija Jakarta  Persija  BRI Super League  klasemen Super League  Jordi Amat  Super League 
BERITA PERSIJA JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp