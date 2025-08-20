Super League: Persija Jakarta Bersinar, Rahasia Macan Kemayoran Terungkap

jpnn.com - Persija Jakarta memulai musim BRI Super League 2025/26 dengan catatan sempurna. Macan Kemayoran menyapu bersih dua kemenangan dan tanpa kebobolan.

Lini serang Persija juga sangat produktif dengan torehan tujuh gol. Tim ibu kota menekuk Persita Tangerang 4-0 pada laga pembuka, lalu melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Persis Solo 3-0

Catatan ini membuat Persija untuk sementara duduk di puncak klasemen Super League dengan koleksi enam poin.

Kondusivitas Tim Menjadi Kunci

Bek Persija Jordi Amat menyebut keberhasilan di awal musim ini merupakan buah dari kerja sama yang solid, baik di dalam dan luar lapangan.

"Koneksi antarpemain berjalan sangat baik, juga dengan para staf. Ini seperti keluarga besar,” kata Jordi.

"Jadi, ini permulaan yang sempurna untuk kami. Kami telah bekerja keras selama lima minggu. Melihat hasil ini, enam poin, tanpa kemasukan gol, sungguh sangat bagus," lanjutnya.

Pesan dari Jordi Amat

Namun, mantan pemain Espanyol itu mengingatkan rekan-rekannya agar tak larut dalam euforia.

Jordi menekankan pentingnya menjaga fokus. Dia meminta rekan-rekannya untuk tetap rendah hati dan bekerja keras di setiap pertandingan.