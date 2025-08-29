Super League: Persija Jakarta Mengamuk, Dewa United Tunduk
Jumat, 29 Agustus 2025 – 21:45 WIB
jpnn.com - BANTEN – Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen BRI Super League setelah mengamuk di Banten International Stadium, Jumat (29/8) malam WIB.
Bertindak sebagai tamu, Persija menundukkan tuan rumah Dewa United 3-1.
Maxwell Souza membuka keran gol Persija pada menit ke-30.
Dewa United menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui Alexis Messidoro.
Tarian Samba para pemain Brasil di Persija membuat Dewa United tak berdaya.
Van Basty Sousa membuat Persija si Macan Kemayoran kembali unggul melalui sundulannya pada menit ke-63.