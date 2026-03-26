Super League: Persija Jakarta Siapkan Ledakan di Laga Penentuan

jpnn.com - Persija Jakarta mulai merasakan sinyal peringatan setelah gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi tim berjuluk Macan Kemayoran untuk segera berbenah sebelum memasuki fase krusial kompetisi.

Pelatih Persija Mauricio Souza tak menampik bahwa timnya harus meningkatkan kualitas permainan jika ingin kembali ke jalur positif.

Dia menegaskan seluruh elemen tim kini tengah didorong untuk bekerja lebih keras demi menemukan kembali performa terbaik.

"Momen sekarang sangat krusial. Kami meningkatkan intensitas latihan, memperbaiki setiap detail kecil, dan berusaha menaikkan level permainan untuk menghadapi fase akhir musim."

"Fokus kami jelas, yakni mencapai target yang sudah ditetapkan," ujar Mauricio.

Persija memanfaatkan jeda menuju pertandingan pekan ke-26 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan menyusun program latihan yang lebih terarah.

Tim pelatih berupaya mengembalikan konsistensi permainan agar hasil maksimal bisa kembali diraih.