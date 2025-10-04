Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Persita Urutan Kedua Jika Mengalahkan Semen Padang Malam Ini

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 16:17 WIB
Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. Foto: dok.persitafc.com

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Laga pekan ke-4 BRI Super League antara Persita Tangerang vs Semen Padang yang tertunda, bakal digelar di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Sabtu (4/10) malam WIB.

Juru Taktik Persita Carlos Pena mengatakan tidak ada laga mudah di Super League 2025/26.

Pena pun berharap pasukannya tak kehilangan fokus dan bisa mengontrol kepercayaan diri, seusai meraih tiga kemenangan beruntun.

“Kepercayaan diri dari para pemain sangat tinggi, yang terpenting ialah mengontrol kepercayaan diri ini. Itu (vs Semen Padang) akan menjadi laga yang sulit," ujar Pena.

"Kami harus menunjukkan yang terbaik dan mendapatkan tiga poin,” imbuhnya.

Dengan Persita kembali bermain di Indomilk Arena, Pena juga berharap bisa memberikan hasil terbaik dan merayakan bersama dengan para suporter.

Laga tunda pekan ke-4 BRI Super League Persita Vs Semen Padang hadir malam ini mulai jam 7.

TAGS   Persita Vs Semen Padang  Super League  Persita Tangerang  Semen Padang 
