JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: PSM Pengin Merusak Ulang Tahun Persita

Kamis, 11 September 2025 – 13:42 WIB
Super League: PSM Pengin Merusak Ulang Tahun Persita
Skuad PSM Makassar bergaya di sela latihan. Foto: IG psm_makassar

jpnn.com - BANTEN - PSM Makassar bertamu ke kandang Persita Tangerang pada pekan ke-5 Super League, di Banten International Stadium, Kamis (11/9) malam WIB.

Tim berjuluk Juku Eja itu menargetkan kemenangan di laga away, meski itu harus merusak sukacita Persita yang sedang berulang tahun ke-72.

“Selamat ulang tahun untuk Persita. Umur 72 tahun untuk sejarah klub sepak bola adalah sinyal yang bagus. Saya berdoa yang terbaik untuk mereka, tetapi tidak untuk pertandingan. Untuk setelah pertandingan saja,” kata Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares.

Pelatih asal Portugal itu percaya skuatnya siap memberikan yang terbaik di pertandingan nanti.

Namun, Tavares mengakui persiapan PSM Makassar masih belum maksimal. Karena banyak pemainnya yang harus absen dengan alasan pemanggilan timnas atau cedera. 

“Kami mencoba melakukan persiapan sebaik mungkin. Ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung karena sedang di timnas, ada yang dalam tugas militer dan ada yang baru sembuh dari cedera. Kami akan lihat kondisinya pada latihan terakhir,” lanjut Tavares. 

Laga Super League malam nanti, Persita Vs PSM Makassar di Banten International Stadium.

