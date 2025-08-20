Close Banner Apps JPNN.com
Super League Semen Padang Vs PSM Makassar: Yuran Fernandes Comeback

Rabu, 20 Agustus 2025 – 10:14 WIB
Bintang PSM Makassar Yuran Fernandes. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - PSM Makassar menyambut kembalinya sang kapten Yuran Fernandes di pekan ke-3 BRI Super League.

Yuran comeback, setelah harus vakum dari sepak bola Indonesia karena sanksi dari Komdis PSSI.

Centre back yang berasal dari Cape Verde itu pun sudah terlihat bergabung berlatih bersama Tim Ayam Jantan dari Timur di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (18/8) sore, menjelang PSM bertamu ke markas Semen Padang (lihat jadwal di bawah).

PSM menggelar persiapan di Jakarta, karena jarak yang lebih dekat ke Padang, ketimbang menggelar persiapan di Makassar.

Yuran bakal menambah kukuh pertahanan PSM Makassar. Di dua laga sebelumnya, duet Aloisio Soares Neto dan Akbar Tanjung menjaga jantung pertahanan Pasukan Ramang. Dengan hadirnya Yuran, Akbar bisa kembali ke posisi aslinya, gelandang bertahan.

Tanpa Yuran, PSM Makassar melewati dua laga awal BRI Super League dengan hasil imbang.

Laga Semen Padang vs PSM Makassar menjadi pembuka pekan ketiga BRI Super League.

