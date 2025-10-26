Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League Sore Ini Arema FC Vs Borneo FC, Apa Kata Nadeo?

Minggu, 26 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Super League Sore Ini Arema FC Vs Borneo FC, Apa Kata Nadeo? - JPNN.COM
Borneo FC Samarinda. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MALANG - Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata mengatakan timnya siap tampil habis-habisan melawan Arema FC pada pekan ke-10 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu (26/10) sore.

Nadeo bilang seluruh pemain Borneo FC saat ini hanya fokus mempertahankan konsistensi permainan yang menjadi modal utama tim selama mengarungi musim ini.

"Tuan rumah mempunyai pemain bagus, pelatih yang bagus, kami harus berusaha menampilkan yang terbaik, dan membawa tiga poin ke Samarinda,” katanya.

Borneo FC datang ke Malang dengan kepercayaan diri tinggi karena belum tersentuh kekalahan dan masih nyaman di puncak klasemen sementara dengan perolehan 21 poin.

Namun, Nadeo menyadari Arema bukan lawan mudah, setelah meraih kemenangan atas PSM yang memutus rentetan hasil buruk.

Dia menegaskan tim sudah sangat siap menghadapi tekanan di kandang Arema FC dan berharap bisa membawa pulang kemenangan ke-8 sekaligus memperpanjang rekor sempurna di BRI Super League 2025/26.

“Semua laga penting. Kami berusaha mempertahankan (rekor) agar hasil yang didapatkan melawan Arema baik buat tim,” ujar Nadeo. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal dan Klasemen BRI Super League
ileague

Borneo FC Samarinda tak terkalahkan, selalu menang hingga tujuh pertandingan awal mereka di Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Arema FC vs Borneo FC  Borneo FC  Super League  klasemen Super League 
