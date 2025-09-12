Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League Sore Ini Persib Vs Persebaya, Ada Kans Tercipta Sejarah Besar

Jumat, 12 September 2025 – 08:43 WIB
Gelandang Persebaya Francisco Rivera. Foto: persebaya

jpnn.com - BANDUNG - Persebaya Surabaya datang ke markas Persib Bandung untuk melakoni pekan ke-5 BRI Super League, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (12/9) sore, dengan tekad meraih kemenangan.

Sejak musim 2018, kedua tim sudah bertemu sebanyak 12 kali. Green Force mencatat empat kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.

Persebaya belum pernah menang di Bandung.

Buat gelandang Persebaya Francisco Rivera, statistik tersebut justru menjadi motivasi tersendiri.

Gelandang asal Meksiko itu menegaskan dirinya siap memberikan segalanya demi membawa pulang tiga poin.

“Mungkin akan ada banyak suporter yang menyaksikan langsung. Itu kesempatan baik untuk menunjukkan kualitas Persebaya. Beberapa musim kami belum menang, sekarang waktunya mencatat sejarah,” ujar pemain yang akrab disapa Cachis itu.

“Setiap pertandingan target saya selalu kemenangan. Kami tahu Persib punya pemain bagus, mereka juara dua musim beruntun. Namun, kami tim yang selalu berjuang sampai akhir,” imbuhnya.

Sementara itu, asisten pelatih Persebaya Uston Nawawi mengakui tantangan besar sudah menanti di Bandung apalagi tim tuan rumah berstatus back to back juara. Namun, ia percaya semangat juang hingga peluit panjang akan menjadi senjata utama Bajol Ijo.

