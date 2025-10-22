Super League Sore Ini PSIM Vs Dewa United: 2 Pemain Asing Hilang

Rabu, 22 Oktober 2025 – 09:20 WIB

jpnn.com - BANTUL - PSIM Yogyakarta menjadi tuan rumah untuk tim bertabur bintang, Dewa United, pada pekan ke-10 BRI Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (22/10) sore WIB.

Laskar Mataram -julukan PSIM, tak bisa turun dengan kekuatan terbaiknya.

PSIM kehilangan dua pemain asing Franco Ramos Mingo (akumulasi kartu) dan Antin Fase (cedera).

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel mengatakan persiapan timnya tak terganggu dengan absennya dua pemain itu.

"Persiapan untuk pertandingan lawan Dewa United, tidak banyak yang berubah. Hanya Franco Ramos Mingo yang akumulasi dan posisinya akan digantikan Rendra Teddy. Anton Fase juga belum bisa tampil, masih kami pantau perkembangannya,” kata Gastel.

Pelatih dari Belanda itu mengatakan timnya justru bermasalah dengan waktu.

PSIM tak punya banyak waktu persiapan tim menjelang kedatangan Dewa United.

PSIM baru menjalani laga pekan ke-9 di kandang Persita Tangerang pada Jumat (17/10) lalu.