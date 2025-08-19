Superman Is Dead Melintasi Tiga Dekade

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bali, Superman Is Dead (SID) sukses menggelar konser bertajuk Distorsi Tiga Dekade di Ex Hanggar Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu (17/8).

Konser yang dipromotori oleh 86 Production itu merupakan pesta perayaan 30 tahun perjalanan grup beranggotakan Bobby Kool, Eka Rock, dan JRX alias Jerinx tersebut.

Distorsi Tiga Dekade sekaligus menjadi bukti bahwa Superman Is Dead sampai sekarang masih eksis di kancah musik dengan suara-suara perlawanan.

Tulisan 'Hey Sir, Punk Rock Is Still Alive & Well' berukuran besar dipasang di layar panggung sebelum SID beraksi. Kalimat tersebut merupakan penegasan bahwa, di tangan SID, punk rock tetap hidup.

Menjelang Superman Is Dead tampil, konser Distorsi Tiga Dekade sempat diramaikan oleh beberapa band pembuka. Salah dua grup musik yang turut memanaskan panggung yakni Stand Here Alone dan The Jansen.

Ribuan penonton akhirnya bersorak ketika personel SID mulai naik panggung. Sepeda lowrider dan lagu The Opening (Ketika Senja) mengikuti kemunculan Bobby Kool, Eka Rock, dan JRX.

Sesuai janji, Superman Is Dead membawakan 30 lagu dalam konser Distorsi Tiga Dekade. Repertoar yang dimainkan berasal dari album lama seperti Kuta Rock City (2003), The Hangover Decade (2004), Black Market Love (2006) Angels and the Outsiders (2010) The Early Years, Blood, Sweat and Tears (2012), Sunset Di Tanah Anarki (2013), hingga Tiga Perompak Senja (2018).

SID mengawali aksi panggung dengan beberapa lagu yakni Bulan Dan Ksatria, Kita Adalah Belati, Puisi Cinta Para Perompak, dan Money Money Money. Lagu-lagu tersebut langsung diikuti nyanyian ribuan penggemar yang juga pogo di depan panggung.