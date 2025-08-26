Suplai Beras SPHP Bulog di Pasar Palembang Putus

Selasa, 26 Agustus 2025 – 20:08 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan infeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar tradisional di Palembang, Selasa (26/8/2025).

Sidak tersebut untuk memastikan beras SPHP Bulog milik pemerintah tersedia di pasaran.

Hasilnya, empat toko sembako besar yang ada di Pasar KM 5 Palembang tidak menerima suplai dari Bulog.

‎‎"Sudah seminggu belum diantar, tetapi memang belum kami pesan, mungkin besok pesan ke Bulog," ucap Acuan salah satu toko di Pasar Palimo.

‎Kata Acuan, pihak Bulog memberikan jatah kepada seluruh pengecernya 100 karung kemasan 5 kilogram.

"Biasanya suplai tersebut tidak putus, tiap minggu Bulog selalu mengirim suplai ke agennya," kata Acuan.

‎"Harga tidak ada lonjakan, stabil banyak juga yang suka dengan beras itu karena lebih murah dari beras premium merek lain," sambung Acuan.

‎Cukup lama penyidik berdiskusi dengan pedagang sembako di Pasar Tradisional Palimo, pedagang menjamin ketersediaan beras SPHP kedepannya.