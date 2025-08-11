Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Suporter Belum Dewasa, Kapten Persib Marc Klok Sepakat Larangan Away Tak Dicabut

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:31 WIB
Suporter Belum Dewasa, Kapten Persib Marc Klok Sepakat Larangan Away Tak Dicabut - JPNN.COM
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: doc. Persib

jpnn.com - PSSI masih belum mencabut aturan larangan suporter mendukung klubnya secara langsung di laga tandang.

Hal ini menyusul insiden di laga pemungkas Liga 1 2024/25 antara Persib Bandung vs Persis Solo yang menyebabkan kerusakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) gegara ulah Bobotoh—suporter Persib.

Marc Klok Setuju Aturan Tetap Berlaku

Kapten Persib Marc Klok mengaku sepakat dengan larangan away bagi suporter tersebut. Menurutnya, suporter belum belajar dari insiden-insiden sebelumnya yang sering merugikan tim.

Baca Juga:

Dia pun memahami alasan PSSI tak juga merestui suporter datang mendukung saat timnya away.

"Saya tahu kenapa mereka pertahankan aturan ini karena banyak insiden sebelumnya. Setiap kali ada kejadian, suporter juga tidak belajar dari kesalahan."

“Akhirnya, mungkin keputusan ini memang yang benar," sambung dia.

Baca Juga:

Kedewasaan Fan Jadi Kunci

Klok mengerti keinginan suporter untuk hadir mendukung klubnya di setiap pertandingan. Namun, dia menegaskan hal tersebut harus dibarengi kedewasaan dan kesadaran menjaga keamanan.

Klok menegaskan, suporter harus menjaga ketertiban dan keamanan di stadion serta bersikap dewasa.

Komentar tegas Marc Klok soal larangan away suporter yang tak dicabut PSSI. Bobotoh perlu belajar!

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Klok  Persib  Suporter  PSSI  Persib Bandung 
BERITA MARC KLOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp