Suporter Timnas Spanyol Meminta Maaf kepada Messi

jpnn.com - NEW JERSEY – Timnas Spanyol menang atas Argentina dengan skor 1-0 pada pertandingan final Piala Dunia 2026 di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB.

Suporter Timnas Spanyol berbahagia skuad kesayangannya menjadi juara Piala Dunia 2026.

Namun, suporter Timnas Spanyol juga menyinggung penampilan kapten Argentina Lionel Messi pada laga final tersebut.

"Kami bermain sangat baik di turnamen, terus menunjukkan hasil positif dan akhirnya memenangkannya," ujar Alex, pendukung timnas Spanyol, setelah pertandingan final Piala Dunia 2026.

Menurut dia, Spanyol sangat layak menjadi juara lantaran tampil stabil sepanjang Piala Dunia 2026.

Mereka tidak terkalahkan dan hanya kebobolan satu kali selama turnamen empat tahunan ini.

"Itulah kenapa Cubarsi (bek Pau Cubarsi) pantas mendapatkan gelar pemain muda terbaik turnamen dan Rodri (gelandang bertahan Spanyol Rodrigo Hernandez) menjadi pemain terbaik," tutur Alex.

Alex juga senang Spanyol meredam kapten Argentina, Lionel Messi, yang tidak berkutik di laga final.