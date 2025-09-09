Suporter Ultras Garuda Meninggal Dunia, Sempat Terdengar Teriakan dari Tribun Selatan GBT Surabaya

jpnn.com - SURABAYA – Seorang suporter Ultras Garuda, Darul Arianto, meninggal dunia sebelum kick off pertandingan FIFA Match Day Timnas Indonesia vs Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (8/9) malam.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Darul Arianto.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya salah satu suporter Ultras Garuda, Saudara Darul Arianto. Insya Allah habis ini juga saya akan menengok,” kata Erick saat ditemui wartawan setelah pertandingan FIFA Match Day Indonesia lawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Erick mengatakan, pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menyampaikan rasa duka yang sama atas peristiwa tersebut.

“Saya rasa dari Pemda Jawa Timur dan juga Surabaya, sama, saya rasa juga bilang berbelasungkawa,” tuturnya.

Pantauan ANTARA di lokasi, sebelum kick off pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Lebanon, terdapat sejumlah suporter dari tribun selatan berteriak memanggil tim medis.

Setelah tim medis datang, terlihat seorang suporter digotong oleh empat orang yang dikawal tim medis dan di bawa ke mobil ambulans di pinggir lapangan.

Dalam pertandingan tersebut, Indonesia ditahan imbang tanpa gol oleh Lebanon dalam laga uji coba FIFA Matchday.