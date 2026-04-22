Surabaya Domino Tournament 2026 Ditutup Meriah, HGI Dorong Status Olahraga Pikiran

Rabu, 22 April 2026 – 13:52 WIB

jpnn.com, SURABAYA - Turnamen Surabaya Domino Tournament 2026 resmi ditutup dengan atmosfer kompetitif dan meriah di Grand City Convention Hall.

Ajang yang digelar oleh Higgs Games Island (HGI) ini menjadi puncak kompetisi domino berskala nasional.

Sejak pagi hari penutupan, suasana pertandingan sudah dipenuhi ketegangan ketika para pemain terbaik memasuki babak final untuk memperebutkan gelar juara.

Area pertandingan dipadati penonton yang mengikuti jalannya permainan secara langsung. Meja final menjadi pusat perhatian, dengan setiap langkah pemain disambut sorak sorai penonton.

Pertandingan final berlangsung sengit dengan total hadiah mencapai Rp 200 juta. Para finalis menunjukkan kemampuan strategi dan ketenangan dalam mengambil keputusan di setiap ronde.

HGI sebagai penyelenggara dinilai berhasil menghadirkan turnamen yang terorganisir dengan baik hingga hari terakhir. Sistem pertandingan berjalan lancar dengan partisipasi peserta dalam jumlah besar.

Kesuksesan turnamen ini turut didukung kolaborasi bersama PB PORDI, PORDI Jawa Timur, serta dukungan KONI dan pemerintah daerah.

Perwakilan HGI Ray, menyatakan bahwa kualitas permainan yang ditampilkan peserta menunjukkan domino telah berkembang menjadi olahraga berbasis strategi.