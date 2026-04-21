Surabaya Samator Pede Hanya Main Dua Game untuk Rebut Posisi Ketiga Proliga 2026

Rabu, 22 April 2026 – 01:20 WIB
Pevoli Jordan Susanto saat berlaga pada perebutan tempat ketiga Proliga 2026 bersama Surabaya Samator melawan Jakarta Garuda Jaya di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putra Surabaya Samator percaya diri seusai meraih kemenangan di gim pertama perebutan tempat ketiga Proliga 2026.

Skuad asuhan Rodolfo Sanchez itu menang dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-20) atas Jakarta Garuda Jaya.

Manajer Surabaya Samator, Hadi Sampurno mengaku senang dengan penampilan Lyvan Taboada dan kolega.

Diharapkan dengan kemenangan di gim pertama bisa memberikan kepercayaan buat tim asal kota Pahlawan tersebut menatap laga kedua.

“Kami mengharapkan leg kedua tidak kendor seperti leg pertama," ujar Hadi.

Pada laga ini I Ketut Yudi Aditya Riski menjadi bintang kemenangan Surabaya Samator seusai mengoleksi 12 angka.

Adapun pemain Samator lainnya yang moncer yakni Jordan Susanto dengan tambahan 11 angka.

Dengan kemenangan ini Surabaya Samator tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk merebut posisi ketiga Proliga 2026.

