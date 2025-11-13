Close Banner Apps JPNN.com
Surat KemenPAN-RB Terbit, Ribuan R3 PU SDA Menangis Darah, Siapkan Aksi

Kamis, 13 November 2025 – 19:40 WIB
Semua honorer R3 petugas pintu air irigasi PSDA Jatim kaget melihat isi surat balasan KemenPAN-RB, Foto dok. Aliansi R3 PU SDA for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Surat KemenPAN-RB terbit, ribuan honorer R3 PU SDA menangis darah. Mereka pun menyiapkan aksi besar-besaran.

Ketua Aliansi Teknik PSDA Jawa Timur, Sriyono mengungkapkan kekecewaannya setelah membaca Surat KemenPAN-RB yang ditandatangani Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja.

"Surat KemenPAN-RB yang merupakan jawaban atas usulan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim sangat mencengangkan. Kami tidak menyangka akan seperti itu jawaban KemenPAN-RB," kata Sriyono kepada JPNN, Kamis (13/11).

Dia mengungkapkan, BKD Jatim telah mengirimkan surat menyangkut nasib ribuan honorer R3 di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) untuk diangkat PPPK paruh waktu.

Namun, jawaban KemenPAN-RB bikin semua R3 PU SDA sedih berjemaah.

"Kami memang sakit hati, tetapi tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang," tambah Yoyok Suprianton, wakil ketua Aliansi Teknik PSDA Jatim.

Dia mengungkapkan, petugas pintu air irigasi PSDA Jatim sebanyak 1.901 tidak bisa diangkat PPPK paruh waktu. Padahal, mereka sudah mengikuti seleksi PPPK 2024.

Dalam surat KemenPAN-RB yang ditujukan kepada kepala BKD provinsi Jawa Timur disampaikan sejumlah hal penting sebagai berikut:

