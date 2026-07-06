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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Surat Mendagri Pertegas Posisi PPPK sebagai ASN, Sikap Pemda Bagaimana?

Senin, 06 Juli 2026 – 13:30 WIB
Surat Mendagri Pertegas Posisi PPPK sebagai ASN, Sikap Pemda Bagaimana? - JPNN.COM
Ilustrasi PPPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Surat Mendagri Nomor: 900.1/5044/SJ yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatasnamakan Mendagri Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah melaporkan kepada pusat.

Laporan dimasukkan ke link yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dibatasi sampai Senin, 6 Juli 2027 pukul 12.00 WIB.

Ketua Forum PPPK Kabupaten Jember Susiyanto mengatakan surat Mendagri merupakan penegasan dan pedoman penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

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Ini menjadi instrumen krusial dalam tata kelola birokrasi, terutama bagi kelancaran administrasi di tingkat pemerintah daerah.

"Surat Mendagri ini mempertegas posisi PPPK sebagai bagian integral dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hak kesejahteraan setara dengan PNS," kata Susiyanto kepada JPNN, Senin (6/7).

Hal itu sangat penting untuk menjaga motivasi dan etos kerja, terutama bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah.

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Susiyanto menilai, secara keseluruhan, arahan Mendagri ini merupakan langkah positif untuk memberikan kepastian.

Namun, eksekusinya di lapangan sangat menuntut sinergi yang kuat antara Badan Kepegawaian (BKPSDM), Badan Keuangan (BPKAD), dan OPD masing-masing.

Surat Mendagri mempertegas posisi PPPK sebagai ASN, Ketua Forum PPPK Kabupaten Jember Susiyanto mempertanyakan sikap pemda

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TAGS   PPPK  surat mendagri  Mendagri  ASN  PPPK ASN  ASN PPPK 
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