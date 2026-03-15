Surat MenPANRB 12 Maret Membuat PPPK Paruh Waktu Deg-degan

Minggu, 15 Maret 2026 – 09:32 WIB
MenPANRB Rini Widyantini. Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akan membuka seleksi CASN 2026, yang membuat PPPK paruh waktu deg-degan.

Mereka bertanya-tanya apakah reskrutmen CASN tahun ini sekaligus untuk mengakomodasi peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu?

Ketua umum Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) Rini Antika mengatakan, turunnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini terkait seleksi CASN bikin jantung mereka berdebar. Mereka penasaran model rekrutmennya seperti apa.

Baca Juga:

"Turunan dari surat ini belum ada ya, yang direkrut CPNS atau PPPK? Kemudian apakah ini bentuk peralihan dari PPPK paruh waktu ke PPPK? Semua masih abu-abu," kata Rini kepada JPNN.com, Minggu (15/3/2026).

Dia menambahkan, pemda tengah menunggu surat lanjutan dari Surat MenPAN-RB tertanggal 12 Maret tersebut.

Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) pun sedang menyusun surat kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tembusan MenPAN-RB Rini Widyantini dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga:

Tidak hanya itu, surat kepada DPR RI terkait rekrutmen CASN 2026 juga sudah disiapkan.

"PPPK paruh waktu katanya bagian dari ASN, tetapi pada kenyataannya di lapangan, kami tidak lebih dari seorang honorer," keluhnya.

Surat MenPANRB tertanggal 12 Maret terkait rekrutmen CASN 2026 membuat para PPPK Paruh Waktu deg-degan.

BERITA PPPK LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
