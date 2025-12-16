Close Banner Apps JPNN.com
Surat Pemprov Aceh ke UNDP & UNICEF Dimaknai untuk Kemanusiaan

Selasa, 16 Desember 2025 – 18:51 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. Foto/ilustrasi: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengaku memaknai surat Pemprov Aceh ke United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam sisi kemanusiaan.

"Dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat," kata Dave kepada awak media, Selasa (16/12).

Terlebih lagi, kata legislator fraksi Golkar itu, UNDP dan UNICEF sudah sering berkecimpung melaksanakan misi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.

"Namun, penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," ujar Dave.

Dia mengatakan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan pascabencana.

"Komisi I DPR RI menekankan agar seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia berharap pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional bisa berkolaborasi efektif dalam proses rehabilitasi Aceh pascabencana.

"Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi," kata dia. (ast/jpnn)

Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan

