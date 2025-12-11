Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Surat Sudah Dikirim, Kejari Tunggu Izin Kemendagri Tahan Wakil Wali Kota Bandung

Kamis, 11 Desember 2025 – 13:10 WIB
Wakil Wali Kota Bandung Erwin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih belum menahan Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Kejari Kota Bandung masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk menahan Erwin. 

Kasi Intel Kejari Kota Bandung Alex Akbar mengatakan setelah ada keputusan dan izin dari Kemendagri, maka kejaksaan akan segera menahan tersangka tersebut.

"(Penahanan) ketika izin sudah keluar," kata Alex Akbar saat dihubungi, Kamis (11/12).

Oleh karena itu, Kejari Kota Bandung telah mengirimkan surat izin penahanan kepada Kemendagri. 

Menurut Alex, surat izin penahanan ini sudah dikirimkan secara berjenjang ke Kemendagri.

"Betul, (sudah kirim surat) izin penahanan. Kan, surat sudah dikirim secara berjenjang," ungkapnya.

Sebelumnya, Kejari Kota Bandung resmi menetapkan Erwin dan Anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

TAGS   Wakil Wali Kota Bandung  erwin  kejari kota bandung  tersangka korupsi  jual beli jabatan  izin tertulis mendagri  Kemendagri 
