Surat Tempo kepada Agrinas Picu Diskusi soal Advertorial

jpnn.com, JAKARTA - Tempo Media Group kembali menjadi perbincangan publik usai surat ajakan pertemuan untuk menawarkan kerja sama kepada Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota viral.

Langkah Tempo Media Group menjadi sorotan lantaran tawaran tersebut datang di tengah gencarnya pemberitaan Tempo soal kritik Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dan Agrinas Pangan Nusantara.

Surat itu sendiri ditandatangani langsung oleh Direktur Utama (CEO) PT Info Media Digital atau Tempo Digital Wahyu Dhyatmika bertanggal 7 Juli 2026.

Dalam surat tersebut Tempo Media Group meminta jadwal audiensi dengan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota pada Selasa, (14/7).

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, mengaku tidak habis pikir dengan soal munculnya tawaran kerjasama dari Tempo dalam konsep advertorial di tengah gencarnya pemberitaaan kritis soal Koperasi Desa Merah Putih dan Agrinas.

“Jujur sejujurnya saya kecewa. Saya sedih, saya sedih,” kata Joao Mota, Kamis, (23/7).

Lebih jauh, Joao mengaku terkejut usai mendapatkan surat dari Tempo Media Group soal penawaran kerja sama.

Ia tak menyangka bakal mendapatkan surat penawaran kerjasama dari Tempo Media Group.