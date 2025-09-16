Close Banner Apps JPNN.com
Surat Terbuka Guru Pelosok untuk DPR RI: Masukkan TPG di RUU Sisdiknas

Selasa, 16 September 2025 – 16:27 WIB
Ilustrasi tunjangan profesi guru atau TPG. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Surat terbuka untuk DPR RI dari guru pelosok. Guru pelosok bernama Catur Nurrochman Oktavian yang juga wakil sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) ini mengungkapkan keresahannya bila TPG dihilangkan dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). 

Dia pun meminta agar RUU Sisdiknas memasukkan tunjangan profesi guru (TPG) dalam pasal-pasal sehingga lebih kuat. 

Berikut ini curhatan guru pelosok dalam surat terbukanya:

SURAT TERBUKA

Kepada Yth.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI

di Jakarta

Dengan hormat,

Surat Terbuka untuk DPR RI dari guru pelosok yang meminta agar memasukkan TPG di RUU Sisdiknas

