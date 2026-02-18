Surat Terbuka untuk Presiden: Suara Nurani Pengabdian Memohon Keadilan dalam Kebijakan ASN PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) lintas profesi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) meminta kebijakan berkeadilan kepada pemerintah.

Mereka minta pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto tidak pilih kasih dalam memperlakukan PPPK.

Upaya menemui Presiden Prabowo terus dilakukan, tetapi selalu terhalang birokrasi. Kali ini Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah melayangkan Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo.

Harapan besar digantungkan agar surat tersebut didengar presiden atau orang-orang di lingkaran satu Istana Negara. (esy/jpnn)

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia

Dengan hormat,

Kami menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden sebagai pemimpin yang dikenal tegas, berani, dan memiliki kepekaan nurani terhadap jerih payah rakyatnya. Di tangan Bapak, kami percaya negara masih memiliki ruang untuk mendengar suara-suara pengabdian yang selama ini berjalan dalam kesunyian.