SURGE & Telemedia Hadirkan Internet Rakyat di Pulau Jawa, Maluku dan Papua

jpnn.com - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama (Telemedia) anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) meluncurkan IRA – Internet Rakyat secara serentak di wilayah Regional-1 yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

Peluncuran IRA – Internet Rakyat merupakan bagian dari strategi SURGE untuk mempercepat pemerataan akses digital nasional melalui pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang efisien, scalable, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Inisiatif ini sejalan dengan visi perusahaan untuk mendukung transformasi digital nasional, sekaligus mempersempit kesenjangan akses internet fixed broadband di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui Internet Rakyat, SURGE dan Telemedia menghadirkan layanan internet fixed broadband berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps dengan harga terjangkau Rp100.000, untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, ekonomi digital, layanan publik, hiburan, serta berbagai peluang baru di era digital.

“Internet Rakyat merupakan wujud nyata komitmen kami menghadirkan internet fixed broadband berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya akses internet bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses oleh semua kalangan. Melalui peluncuran IRA – Internet Rakyat di Jawa, Maluku, dan Papua, kami ingin membantu menjembatani kesenjangan digital dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital,” ujar Direktur WIFI, Shannedy Ong.

Sebagai bagian dari implementasi Regional-1, infrastruktur IRA – Internet Rakyat saat ini telah didukung oleh lebih dari 550 site aktif (per 26 Mei 2026) dan 3.189 radio units yang telah terinstal dan beroperasi di lebih dari 82 kota dan kabupaten di Jawa, Maluku, dan Papua.

Infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam memperluas akses internet fixed broadband berkecepatan tinggi ke berbagai wilayah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan pilihan layanan broadband yang terjangkau.

Pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara SURGE dan Telemedia bersama berbagai mitra strategis perusahaan, termasuk vendor teknologi, mitra implementasi lokal, kontraktor jaringan, institusi pembiayaan, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki visi yang sama untuk memperluas akses digital di Indonesia.