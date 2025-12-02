Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Surplus Dagang RI Oktober 2025 USD 2,39 Miliar, BI: Sinyal Positif

Selasa, 02 Desember 2025 – 19:24 WIB
Surplus Dagang RI Oktober 2025 USD 2,39 Miliar, BI: Sinyal Positif
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indonesia memperoleh surplus neraca perdagangan. Ilustrasi/Foto: Dokumentasi Humas Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memberikan tanggapan positif terhadap data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2025 kembali mencatatkan surplus sebesar USD 2,39 miliar.

Capaian itu melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya, September 2025, yang mencatatkan surplus sebesar USD 4,34 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menyatakan pihaknya memandang surplus neraca perdagangan ini positif, untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

"Bank sentral berkomitmen untuk menjaga momentum ini demi stabilitas ekonomi jangka panjang," begitu keterangan tertulis Ramdan, dikutip Selasa (2/12).

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain," imbuhnya.

Ramdan menjelaskan surplus neraca perdagangan yang berlanjut, terutama bersumber dari perdagangan nonmigas yang tetap baik.

Neraca perdagangan nonmigas pada Oktober 2025 mencatat surplus USD 4,31 miliar, seiring dengan tetap kuatnya ekspor sebesar USD 23,34 miliar.

Bank Indonesia (BI) memberikan tanggapan positif terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia Oktober 2025 USD 2,39 miliar.

