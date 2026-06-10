Survei Adidaya Institute: Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran, MBG dan KDKMP Dapat Dukungan

jpnn.com - Survei terbaru Adidaya Institute menyatakan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasil survei Adidaya Institute pada Mei 2026, mencatat sebanyak 68,2 persen responden puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, sedangkan 27,1 persen menyatakan ketidakpuasan.

Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli mengatakan secara rata-rata hasil survei lembaganya terhadap kinerja Prabowo-Gibran masih cukup bagus.

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"Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur," kata Ahmad Fadhli dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026) siang.

Survei juga menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sebanyak 36,8 persen responden memilih Purbaya sebagai menteri yang paling baik kinerjanya dalam melayani masyarakat.

"Purbaya menjadi Menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat," ujar Fadhli.

Fadhli menilai kepuasan publik ini juga dipengaruhi oleh optimisme terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen pemerintahan saat ini.

Hasil survei mencatat sebanyak 68,8 persen responden percaya rezim Prabowo-Gibran bekerja dengan baik dan optimal dalam memberantas korupsi.