JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Survei Brand Index: AQUA Masih di Puncak Industri AMDK

Rabu, 11 Maret 2026 – 11:16 WIB
Aqua masih menempati posisi teratas sebagai merek yang paling dipercaya publik di Indonesia versi Brand Index. Foto: dok AQUA

jpnn.com, JAKARTA - Aqua masih menempati posisi teratas sebagai merek yang paling dipercaya publik di Indonesia versi Brand Index.

Hal ini tercermin dari hasil Brand Index dalam laporan survei yang dilakukan oleh Impactum Insights terkait Produk AMDK Favorit Konsumen 2025.

Menukil laman Global Southworld, dalam laporan bertajuk Indonesia’s Bottled Water Brands Face a Moment of Truth in 2025, Merek air minum dalam kemasan (AMDK) itu mencatatkan skor Brand Index sebesar 42, tertinggi di antara sejumlah merek AMDK lainnya. 

Posisi kedua ditempati oleh Le Minerale dengan skor 41,3 disusul Cleo dengan 35.

Merek lain yang juga masuk dalam daftar tersebut antara lain Nestle Pure Life dengan skor 33,9, Vit 33,6 dan Ades 32,8. Brand Index merupakan skor agregat yang menggabungkan berbagai indikator persepsi konsumen, mulai dari kualitas produk, kepercayaan dan keamanan, nilai produk (value for money), rasa, inovasi, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan.

"Selain memimpin dalam indeks keseluruhan, Aqua juga mencatatkan skor tertinggi dalam persepsi kualitas produk dengan 50,9 persen. Posisi kedua ditempati Le Minerale dengan 48,8 persen, sementara Nestle Pure Life berada di posisi berikutnya dengan 38,4 persen,” bunyi laporan tersebut.

Aqua juga unggul dalam persepsi tanggung jawab lingkungan. Dalam kategori ini, merek tersebut meraih skor 50,3 persen, terpaut cukup jauh dari pesaing terdekatnya, Le Minerale yang memperoleh 35,4 persen. Survei ini dilakukan terhadap 1.094 responden pengguna internet di Indonesia berusia di atas 18 tahun pada periode September hingga Oktober 2025.

Laporan tersebut mencatat industri air minum dalam kemasan di Indonesia masih didominasi oleh beberapa merek besar dengan persepsi konsumen yang kuat. 

TAGS   Lingkungan  brand index  Aqua  AMDK  konsumen 
