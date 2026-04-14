JPNN.com - Nasional - Humaniora

Survei Cyrus Network: Kemenkeu Berkinerja Terbaik, Disusul Kemenkes dan Seskab

Selasa, 14 April 2026 – 19:53 WIB
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Survei Cyrus Network menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri dalam Kabinet Merah Putih mencapai 70 persen

Rinciannya, sebanyak 67,3 persen responden menyatakan puas dan 2,7 persen menyatakan sangat puas. Sementara itu, 24 persen responden menyatakan tidak puas.

Survei itu juga mencantumkan Kementerian dengan Kinerja Terbaik di Kabinet Merah Putih.

Peneliti Utama Cyrus Network Syahril Ilhami menuturkan mayoritas Kementerian memiliki penilaian yang cukup bagus. Dengan jarak skor di 10 kementerian teratas hanya 3 persen.

“Untuk 5 Kementerian di Kabinet Merah Putih yang dianggap memiliki kinerja terbaik di Kabinet Prabowo ialah Kementerian Keuangan dengan skor 89,2 persen."

"Kemudian diikuti Kemenkes dengan skor 86,8 persen, Sekretariat Kabinet berada di tempat ke-3 dengan skor 86,3 persen diikuti oleh Kementerian Pertanian 86,1 persen dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan skor 86 persen,” jelas Syahril.

Masuk ke kategori Kementerian Koordinator, skor tertinggi didapatkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK) dengan skor 80,3 persen.

Lalu, diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pangan 80,1 persen dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 79,5 persen.

