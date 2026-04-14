JPNN.com - Nasional - Humaniora

Survei Cyrus Network: Penanganan Bencana Sumatera Harus Ditingkatkan

Selasa, 14 April 2026 – 23:23 WIB
Kondisi mobil yang terbengkalai imbas dari bencana Sumatera di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Aceh, Jumat (20/02/2026). Desa Burlah merupakan salah satu desa yang sempat terisolir sebab akses jembatan yang putus diterpa banjir. ANTARA/FAJAR SATRIYO

jpnn.com, JAKARTA - Cyrus Network menyampaikan hasil survei bahwa sebanyak 79,6 persen publik menilai bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025 sudah lebih baik.

Hasil survei Cyrus Network juga menunjukkan bahwa hari ini, 73,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap penanganan bencana di Sumatera yang dilakukan pemerintah.

Namun, publik juga meminta bahwa penanganan bencana ke depan harus ditingkatkan. Hal itu merupakan temuan hasil survei nasional yang dilakukan Cyrus Network pada 1-5 April 2026.

Peneliti Utama Cyrus Network Syahril Ilhami menjelaskan bahwa 83,7 persen responden mengaku mengetahui adanya bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera yang terjadi pada November 2025, sementara 16,3 persen menyatakan tidak mengetahui.

Jumlah masyarakat yang mengaku mereka atau keluarganya terdampak langsung oleh bencana sebanyak 7,3 persen mengaku anggota keluarganya terdampak langsung, 15,5 persen masyarakat mengaku terdampak secara tidak langsung.

“Dampak tidak langsung itu seperti gangguan ekonomi, distribusi transportasi, logistik dan harga,” ungkap Syahril.

Bila dibandingkan dengan masa awal bencana, sebanyak 79,6 persen responden menilai penanganan bencana saat ini sudah lebih baik.

Meski demikian, 95,6 persen responden menilai bahwa penanganan bencana masih perlu ditingkatkan ke depan.

