Survei Football Institute: Mayoritas Suporter Puas dengan Kepemimpinan Erick Thohir

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga riset independen Football Institute merilis temuan terbaru dari survei yang dilakukan sepanjang Februari hingga Agustus 2025.

Hasilnya menunjukkan bahwa dukungan publik, khususnya dari kalangan suporter sepak bola, terhadap kepemimpinan Erick Thohir di PSSI berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Survei yang melibatkan 1.270 responden di 21 kota besar—yang dikenal sebagai barometer sepak bola nasional—menggambarkan dua hal penting.

Pertama, 79,53% suporter menilai kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI tergolong memuaskan hingga sangat memuaskan. Kedua, 90,39% menyatakan percaya bahkan sangat percaya bahwa Erick Thohir mampu membawa perubahan nyata bagi masa depan sepak bola Indonesia.

“Temuan ini memperlihatkan bahwa mayoritas suporter merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil Erick Thohir. Kepercayaan publik terhadap kemampuannya membawa arah baru bagi sepak bola Indonesia ada di titik yang sangat tinggi,” jelas Budi Setiawan, Founder Football Institute.

Lebih rinci, tingkat kepuasan terhadap kinerja Erick Thohir tercatat 79,53%, sedangkan tingkat kepercayaan mencapai 90,39%. Tidak hanya itu, keyakinan suporter terhadap prospek prestasi sepak bola Indonesia di masa mendatang berada di angka 89,76%, sementara persepsi peningkatan performa di lapangan mencapai 62,28%.

Temuan ini semakin menguatkan pandangan bahwa reformasi dan langkah strategis yang dijalankan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mendapat respon positif dari basis pendukung inti.

Mulai dari pembenahan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas kompetisi, hingga dukungan penuh terhadap Tim Nasional, publik menilai sudah ada arah perubahan yang jelas dan dapat dirasakan.